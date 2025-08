ANCONA – “Ricci dice che è una finzione? Esiste uno strumento per far approvare in tempi rapidi e certi il disegno di legge presentato ieri dal Governo per estendere la Zes alle Marche e all’Umbria: farla approvare direttamente dalle Commissioni competenti di Camera e Senato. Basta che Ricci chiami i suoi riferimenti in Parlamento e se tutti sono d’accordo, maggioranza e opposizione, nel giro di pochi giorni la proposta predisposta dal Governo può diventare legge. Come dimostra il Consiglio dei Ministri di ieri, la maggioranza di centro destra ha già dato il proprio ok. Aspettiamo che Ricci senta le minoranze e che diano la propria disponibilità per approvare in tempi definiti e immediati questa proposta che rappresenta una svolta storica per la nostra Regione. Noi siamo pronti.”