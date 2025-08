SAN BENEDETTO – Il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione che si è svolta stamani a partire dalle ore 15,30 ha discusso un importante punto all’ordine del giorno: Schema di Disegno di Legge: Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria (Presidenza – Affari Europei, Pnrr e Politiche di Coesione) che interessa ovviamente anche la marineria sambenedettese. L’estensione della Zes era stata annunciata già in mattinata nell’incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni la quale ha detto: “La ZES (Zona Economica Speciale) è uno strumento molto efficace per attrarre investimenti, per aiutare chi investe, chi crea lavoro e chi produce. La ZES significa meno burocrazia, incentivi fiscali come in particolare il credito d’imposta, è sostenuta da una governance che garantisce velocità e permette di valorizzare le specificità territoriali e massimizzare l’efficacia delle altre risorse che si mettono a disposizione. Estendere questo meccanismo alle Marche ci permette di completare il disegno che abbiamo avviato. Questa è una regione che produce eccellenza, ricca di imprenditori, artigiani, piccole e medie imprese che ogni giorno tengono alto il nome dell’Italia nel mondo. Sono certa che i marchigiani sapranno utilizzare molto bene questo strumento”. Una notizia che è stata accolta positivamente dalla marineria sambenedettese e in proposito la commercialista Francesca Perotti ha detto: “La Zes potrebbe contribuire a raggiungere molti obiettivi di crescita del tessuto imprenditoriale nel suo complesso e della Blu Economy nel particolare. Grazie alla Zes le aziende che fanno parte della OP Marineria Sambenedettese avranno la possibilità di accedere a delle agevolazioni che le rendono maggiormente competitive sul mercato. Un aspetto in grado di riequilibrare anche la situazione con il vicino Abruzzo nel cui territorio era attiva la Zes”.