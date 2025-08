ANCONA – Il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente approvato l’estensione della Zona Economica Speciale (ZES) alla regione Marche.

I Noi Moderati si dicono fiduciosi e credono nelle potenzialità della ZES, affinché favorisca gli investimenti, semplifichi la burocrazia e rilanci le piccole e medie imprese locali.

Il consigliere regionale Marco Marinangeli afferma:” La ZES rappresenta un’occasione concreta per sostenere lo sviluppo economico e occupazionale delle Marche ma è fondamentale che sia gestita in modo trasparente e partecipato. Non vogliamo che la ZES diventi un semplice spot elettorale, ma una strategia strutturale con un piano triennale preciso, capace di armonizzarsi con il PNRR, le risorse europee e le politiche per la transizione energetica“.