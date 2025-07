SAN BENEDETTO – Approda ufficialmente in rossoblu, al termine di un breve periodo di prova iniziato il 12 luglio, Luca Napolitano, che è già sceso in campo nell’amichevole contro il Royal Union Tubize-Braine. Il trequartista classe 2004 ha firmato un contratto annuale con il club marchigiano, che perciò deterrà il diritto alle prestazioni sportive del giocatore fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, il fantasista romano è stato addirittura convocato sia in serie A che in UEFA Champion League con la prima squadra nella stagione 2023/2024, non riuscendo però a debuttare. Lo scorso anno è stato ceduto al Matera in Serie D, con cui ha totalizzato 3 gol e 2 assist in 27 presenze.

Un altro giovane e, dunque, un’altra scommessa per la Samb, sperando che la fame e l’energie di questi ragazzi possano compensare l’esperienza che, almeno fino ad ora, sembrerebbe mancare leggermente in questa squadra.