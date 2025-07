SAN BENEDETTO – Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, ha lanciato la sfida al centrodestra.

Stamane in conferenza stampa a San Benedetto, dopo aver fatto visita al mercato infrasettimanale, ha illustrato il suo progetto : “Voglio riportare le Marche ad essere la regione con la più alta qualità della vita in Europa”. Per raggiungere questo traguardo, Ricci ha delineato un piano concreto di sostenibilità ambientale: “Ho proposto di piantare migliaia di alberi, bisogna investire in questo senso. Occorre aumentare l’ombra nelle città per abbassare le temperature. Inoltre, sul fronte della raccolta differenziata si deve essere sempre più in grado di riciclare e riutilizzare. Infine, stop al consumo di suolo”.

L’ex sindaco di Pesaro si mostra molto ottimista e lancia un doppio pronostico per le prossime elezioni: “Batteremo la destra e vinceremo anche in questa provincia. Qualcuno pensa sia nera, invece sono convinto che ci sia il desiderio di cambiare”.

Sulla sanità sottolinea come l’ospedale di Torrette non può essere l’unico presidio all’altezza della regione, ma devono essere potenziati anche il nord e il sud delle Marche. “Le liste d’attesa con la destra al potere non hanno fatto altro che allungarsi”.

Accanto a Ricci, i candidati locali di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Giovanni Gaspari e Roberta Rossi, hanno espresso il loro sostegno a Ricci.