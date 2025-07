SAN BENEDETTO – Strappo cucito, almeno per il momento, con le due consigliere di maggioranza assenti 26 giugno scorso (seduta nella quale non si era raggiunto il numero legale).

Oggi regolarmente presenti Mancaniello e De Ascaniis, dopo una settimana bollente culminata con la revoca dell’assessorato a Tonino Capriotti (il terzo defenestrato dalla giunta dopo Lina Lazzari e Bruno Gabrielli).

Un episodio che aveva fatto alterare e non poco il sindaco Spazzafumo, ma che a quanto pare è rientrato grazie a un emendamento condiviso e firmato con le due consigliere che ha placato gli animi. E mentre l’opposizione incalza che “non si può far finta di nulla e bisogna spiegare con chiarezza ai cittadini che cosa è successo“, De Ascaniis chiarisce come questo gesto “è stato occasione per chiarirsi con la propria maggioranza all’insegna della mediazione“. (vedi video in primo piano).

Fatto sta che la maggioranza resta in piedi, superando quello che pochi giorni fa sembrava un ostacolo quasi insormontabile. “Non sono stato ricattato – afferma Spazzafumo con aria più distesa – il dibattito è acceso ma solo tramite il confronto per il bene della città si può crescere. Se siamo qui a discutere alle dieci e mezza di sera è solo perchè vogliamo bene a San Benedetto”.

