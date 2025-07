SAN BENEDETTO – Consiglio comunale a San Benedetto del 7 luglio, segui la nostra diretta.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato il Consiglio comunale per lunedì 7 luglio con inizio formale alle 16:30. Si tratta di una seconda convocazione dopo la seduta andata deserta il 26 giugno scorso. Identico l’ordine del giorno costituito da 25 punti. Leggi QUI.

17.30 Appello completato, numero legale raggiunto. Inizia il Consiglio.

17.40 Tre interrogazioni della consigliera Annalisa Marchegiani aventi rispettivamente ad oggetto lo stato di avanzamento del contenzioso per il recupero degli spazi destinati al Comune nell’immobile ex – Enel di Lucania, le procedure per assegnare gli alloggi di edilizia pubblica residenziale di via Manara, i costi di demolizione dei casotti dell’ex villaggio della piccola pesca.

17.45 Risponde l’assessore Sanguigni: “L’iter dell’istruttoria dura circa un anno, ci hanno garantito che entro fine 2025 verrà stilata la graduatoria e di conseguenza verranno assegnati gli alloggi”. La replica di Marchegiani: “Ad oggi avete accumulato un ritardo di oltre nove mesi, ci sono gli alloggi ma non c’è una graduatoria, la commissione si poteva già fare alla scadenza del bando”.

17.50 Interrogazione della consigliera Barlocci in merito al ritardo dell’uscita del cartellone degli eventi estivi: “Nonostante la stagione sia già iniziata, non vi è stata nessuna condivisione con il consiglio”. Risponde l’assessore al Turismo Cinzia Campanelli: “Il budget da destinare alle attività estive è in linea con quelle investite alle altre locazioni balneari. Le somme dei miei settori, turismo e sport, nel bilancio di previsioni una parte delle somme erano già impegnate per iniziative svolte in primavera (festa Sambenedettese, primo maggio Agraria, Carnevale). Altri sono stati impiegati per l’apertura dell’infopoint turistico, mentre per lo sport sono stati impegnati per eventi come la Tirreno-Adriatico, Gran Fondo, Mezza maratona dei fiori, oltre che per il maxischermo per la partita di promozione della Samb. In accordo con gli operatori il programma viene inviato alle strutture ricettive con tutte le informazioni per i turisti e i cittadini, che è stato ampiamente diffuso sui social e sul portale turistico ampiamente aggiornato, cosa che non era stata fatta negli anni scorsi. Grazie a questa giunta abbiamo una strategia di comunicazione e marketing per dare ampia visibilità alla nostra città, rendendola attrattiva e sostenibile”.

17.55 Luciana Barlocci: “La mia interrogazione era su un’altra cosa, lei mi ha solo elencato cosa avete fatto in precedenza. Ma io ho chiesto a che cosa è dovuto questo ritardo, lei ha girato intorno per giustificare il nulla. Il 17 giugno il sito sbt turism ha lanciato gli eventi ma senza fare una presentazione o una conferenza stampa. Quest’anno nulla di tutto ciò. Il cartellone non è una formalità, noi siamo una città turistica, gli eventi sono un attrazione. Molti eventi non sono stati pubblicizzati, ci sono cose che nessuno conosce. Un milione per eventi e comunicazione che sono stati spesi senza pubblicizzare a dovere. Paesini molto più piccoli di noi qui intorno li vediamo ovunque. Spero che l’anno prossimo l’assessore Pellei preveda sul bilancio che il settore turistico lavori meglio”.

18.00 Interpellanza dei consiglieri Carboni, Bagalini, Marinangeli, Muzi, Traini e Piunti per conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione sul problema sociale e di ordine pubblico esistente attorno alla sede della Caritas nel quartiere Ponterotto. Marinangeli: “Molti cittadini sono esasperati e chiedono aiuto quotidianamente alle forze dell’ordine. Posto che nessuno mette in dubbio la necessità e lo scopo sociale della Caritas, si chiede all’amministrazione quali interventi si intende mettere in atto per limitare questo problema che ultimamente è sfuggito di mano”.