Legambiente: “La situazione è peggiorata rispetto allo scorso anno, alcuni punti sono rientrati dallo stato di emergenza, ma altri si sono aggiunti facendo riscontrare un aumento della concentrazione di batteri fecali. La foce del fiume Esino e la foce del fiume Tronto continuano il loro primato negativo come punti storicamente inquinati alle analisi di Goletta Verde”.

MARCHE – Lungo la costa marchigiana su 12 punti campionati da Goletta Verde, tra il 9 e il 12 giugno, 4 sono risultati fuori dai limiti di legge. Sono tutte foci di fiumi con cariche batteriche ben oltre i limiti, giudicati Fortemente inquinati. Questo è il risultato delle analisi effettuate dalla storica campagna di Legambiente che ogni anno monitora lo stato di salute di mare e coste. 5 dei campioni sono stati prelevati a mare e 7 presso foci di fiumi o torrenti. Fuori dai limiti il campione prelevato alla foce del torrente Arzilla, nel comune di Fano (PU), il prelievo alla foce del fiume Esino nella località di Rocca Priora a Falconara Marittima (AN), alla foce del fiume Musone al confine tra Numana (AN) e Porto Recanati (MC) e il prelievo alla foce del fiume Tronto a San Benedetto (AP).

I dati sono stati presentati ad Ancona in conferenza stampa dove sono intervenuti: Marco Ciarulli, Presidente Legambiente Marche, Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente, Anna Lisa Vesprini, Legambiente Marche, Riccardo Piunti, Presidente CONOU e Marzia Mattioli, Direttrice Legambiente Marche.

Focus punti campionati. Stando al Portale Acque del Ministero della Salute alla foce del torrente Arzilla vige una chiusura temporanea d’area per “apertura sfioratori” nell’area antistante la foce e nelle aree più a nord. Nonostante questo, l’area risulta, dallo stesso Portale, balneabile, ma è presente in loco il cartello di divieto di balneazione. La foce del fiume Musone al confine tra Numana (AN) e Porto Recanati (MC), presenta, sempre secondo il Portale Acque, una situazione di interdizione temporanea “per altri motivi” in corso (verifica al 02/07/2025) e comunque una qualità dell’acqua “scarsa”, indice della presenza di problemi persistenti, come dimostrano anche i dati delle analisi effettuate negli anni da Goletta Verde. Assente il cartello di divieto di balneazione sul luogo. Le foci dei fiumi Esino, Falconara Marittima (AN), e Tronto, San Benedetto del Tronto (AP), si distinguono per essere due dei punti storicamente fuori dai limiti alle analisi di Goletta Verde.

Entro i limiti gli altri campioni: il prelievo presso la Calata Caio Duilio nel porto di Pesaro (PU), quello prelevato a circa 30 metri a sud della foce del fiume Misa, a Senigallia (AN), la foce del fiume Chienti, tra Civitanova Marche (MC) e Porto Sant’Elpidio (FM), e il prelievo nell’area antistante la foce del fiume Tenna, a Porto Sant’Elpidio (FM). Sempre in provincia di Fermo, entro i limiti il prelievo in mare, fronte foce torrente Valloscura al lido di Fermo, e la foce del fiume Ete Vivo, a Porto San Giorgio. In provincia di Ascoli Piceno entro i limiti i campioni prelevati dalla spiaggia fronte foce del torrente Tesino a Grottammare e fronte foce del Torrente Albula a San Benedetto.

Regione Comune Provincia Località Punto 2025 Marche Pesaro PU Porto di Pesaro Calata Caio Duilio Entro i limiti Marche Fano PU Foce Torrente Arzilla Fortemente Inquinato Marche Senigallia AN Spiaggia 30m sud foce Fiume Misa Entro i limiti Marche Falconara Marittima AN Rocca Priora Foce fiume Esino Fortemente Inquinato Marche Porto Recanati/Numana MC/AN Foce fiume Musone Fortemente Inquinato Marche Civitanova Marche/Porto Sant’Elpidio MC/FM Foce fiume Chienti Entro i limiti Marche Porto Sant’Elpidio FM Mare antistante la foce del fiume Tenna Entro i limiti Marche Porto San Giorgio/Fermo FM Lido di Fermo Mare fronte foce torrente Valloscura Entro i limiti Marche Porto San Giorgio FM Marina Palmense Foce Ete Vivo Entro i limiti Marche Grottammare AP Spiaggia fronte foce torrente Tesino Entro i limiti Marche San Benedetto del Tronto AP Mare fronte Foce torrente Albula Entro i limiti Marche San Benedetto del Tronto AP Riserva Naturale Regionale Sentina Foce del Tronto Fortemente Inquinato

LEGENDA

Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente: