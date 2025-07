MONTEPRANDONE – Nell’ambito dei controlli sul territorio, il comando della Polizia Locale di Monteprandone, in collaborazione con il Servizio Veterinario (IAPZ) dell’AST di Ascoli Piceno, ha individuato e bloccato un’attività illecita di vendita abusiva di pollame da parte di un venditore ambulante.

Il soggetto, già monitorato da tempo per comportamenti sospetti, è stato identificato e fermato durante un’operazione mirata che ha portato al sequestro del materiale oggetto della vendita abusiva.

L’intervento si è svolto con successo grazie alla sinergia tra gli agenti della Polizia Locale e i tecnici del Servizio Veterinario, che hanno lavorato congiuntamente per tutelare la salute pubblica e il rispetto delle normative sanitarie e commerciali.

Domenico Piunti, consigliere con delega alla sicurezza, ha dichiarato: “Esprimo soddisfazione per l’operazione condotta dalla Polizia Locale. I controlli sul territorio sono fondamentali non solo per garantire il rispetto delle regole, ma anche per tutelare la salute dei cittadini, soprattutto quando si tratta della vendita di prodotti non conformi che potrebbero rappresentare un rischio per chi li acquista”.