MONTEPRANDONE – Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 aprile, poco prima delle 18.30 i Vigili del Fuoco di San Benedetto sono intervenuti sulla strada provinciale 71 per lo scontro tra due autovetture.

Una finiva fuori strada e il conducente veniva estratto dall’abitacolo e consegnato ai sanitari che decidevano di allertare l’eliambulanza per il suo trasferimento in ospedale. Preso in cura dagli operatori del 118 anche il passeggero dell’altra macchina.

Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.