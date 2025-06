ASCOLI PICENO – Il Tenente Colonnello Benito Addolorato ha assunto l’incarico di Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. Sostituisce il Colonnello Vincenzo Tartaglia che lascia il comando del Reparto poiché posto in quiescenza dopo 38 anni di onorata carriera.

All’atto dell’insediamento, il Comandante Provinciale di Ascoli Piceno, Col. Gianfranco Lucignano, dopo aver formulato i migliori auguri per l’attuale incarico al neo Comandante del Gruppo, ha rivolto un particolare ringraziamento al Col. Vincenzo Tartaglia, per i contributi professionali riversati nell’attività operativa, rievocando le principali attività che hanno consentito di elevare gli standard di rendimento del Reparto nel contrasto all’evasione fiscale e, più in generale, a tutti gli illeciti di specifica natura economica e finanziaria.

Un momento importante – come rimarcato dallo stesso Col. Lucignano – che rappresenta sicuramente una continuità dell’impegno alla direzione del Gruppo di Ascoli Piceno, uno dei Reparti del Corpo più importanti della Regione Marche per la tutela della legalità economica dei cittadini e delle imprese.

Il Ten. Col. Benito Addolorato, quarantenne nativo della provincia di Trapani, ma romano d’adozione, è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Accademia della Guardia di Finanza e giunge dal Gruppo di Fermo, ove ha rivestito il ruolo di Comandante del Reparto. Dal 2004, nel corso della sua carriera, ha comandato numerosi Reparti territoriali nelle provincie di Napoli, Catanzaro, Viterbo e Fermo, ove ha già ottenuto importantissimi risultati di servizio di rilievo, quali sequestri di ingenti capitali e beni immobili illecitamente acquisiti, oltre all’arresto di numerose persone responsabili di reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.