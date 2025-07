ASCOLI PICENO – Alla presenza del Comandante Regionale Marche, Generale di Brigata Nicola Altiero, ha avuto luogo, presso la Caserma “Colle San Marco”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale, tra il Col. Gianfranco Lucignano, cedente, e il Col. Ivano Cerioni, subentrante.

Il Generale di Brigata Nicola Altiero, ricevuto all’ingresso della sede del Comando Provinciale, è stato accolto dai due Ufficiali Superiori con i quali si è recato nel cortile interno della caserma dove si è svolto il formale “passaggio di consegne”, alla presenza dei Comandanti dei Reparti piceni, ad una rappresentanza di militari e ai rappresentanti locali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

La cerimonia, breve ma altamente simbolica e scandita da precisi momenti solenni, rappresenta un momento fondamentale della vita di ogni Comando Provinciale, ma anche, e soprattutto, della vita dei Reparti dipendenti, veri motori dell’azione della Guardia di Finanza sul territorio.

Al Colonnello Lucignano subentra il Col. Ivano Cerioni, 48 anni, nativo di Roma, laureato in giurisprudenza, scienze politiche e ed economia e commercio proveniente dal Comando Provinciale di Latina, dove da ultimo ha ricoperto un incarico di staff. Nel corso della propria carriera, iniziata nell’ottobre del 1997 con l’entrata nell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, il Col. Cerioni ha svolto diversi incarichi, sia operativi che presso lo Stato Maggiore del Corpo, tra i quali l’allora Nucleo di Regionale di Polizia Tributaria Veneto (ora Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia), il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e il I° Reparto del Comando Generale.

Nel suo discorso di commiato il Col. Gianfranco Lucignano, nel ringraziare l’Autorità di vertice regionale per la costante vicinanza e attenzione dedicata alla realtà picena, ha rivolto parole di sentito apprezzamento a tutti i finanzieri di ogni ordine e grado per il lavoro svolto, evidenziandone la professionalità e l’impegno, caratteristiche queste che hanno portato a tangibili risultati di rilievo per la realtà provinciale.

A questo punto, secondo il protocollo, la parola è passata al Col. Ivano Cerioni. Il nuovo Comandante Provinciale ha ringraziato la Guardia di finanza per averlo designato in questo importante incarico e ha garantito il massimo impegno affinché il Corpo continui a costituire un efficace presidio di legalità economico-finanziaria a tutela dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni che operano ad Ascoli Piceno e provincia, nel solco di quanto fatto sinora dal suo predecessore e contando sull’indispensabile collaborazione di tutte le Fiamme Gialle picene.

Il Comandante Regionale, Generale di Brigata Nicola Altiero, ha ringraziato il Col. Gianfranco Lucignano per l’importante opera svolta in questi quasi tre anni e per i brillanti risultati ottenuti dai Reparti dipendenti e ha rivolto, da ultimo, un augurio di “buon lavoro” al Col. Ivano Cerioni, rinnovandogli la fiducia di tutti i vertici del Corpo.