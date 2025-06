CORRIDONIA (MC) Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Corridonia hanno segnalato alla Prefettura di Macerata due cittadini italiani, entrambi residenti a Corridonia, un 59enne e un 20 enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico.

I militari, nel corso di servizi preventivi di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno notato e sottoposto a controllo, in una via del centro, l’uomo e il ragazzo che sono stati trovati in possesso di un involucro contenente circa 1 gr. di hashish. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo e messa a disposizione dell’Autorità competente.

Inoltre, grazie alla collaborazione di un cittadino, i Carabinieri hanno rinvenuto un marsupio, ben occultato all’interno di un mattone interrato, contenente circa 2 gr. di marijuana e la somma in denaro di circa 20,00 euro. Anche in questo caso la sostanza stupefacente e il denaro rinvenuto, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’A.G.