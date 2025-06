SAN BENEDETTO – È iniziato a San Benedetto il campionato nazionale di beach soccer Aics 2025, manifestazione itinerante a tappe che qui coincide con il Torneo degli Chalet che dal 2007 viene organizzato da Roberto Ciferni, attuale vice presidente della Stella del Mare. Diciotto sono le squadre iscritte che si affronteranno fino a domenica per aggiudicarsi il pass per la finale scudetto di Ostia, dove si giocherà dal 31 luglio al 3 agosto anche la Coppa Italia, riservata alle seconde classificate delle sei tappe. La presentazione è stata ospitata dal Kontiki Beach Club di San Benedetto, dove Romina e Massimiliano Falasca Zamponi hanno dato il benvenuto alle squadre e agli organizzatori, capitanati dal responsabile nazionale Aics per il beach soccer, Giampaolo Morsa e dal vice sindaco di San Benedetto, Antonio Capriotti. La Stella del Mare proporrà anche in questa occasione il proprio format “Prova a battermi”, articolato in una sfida ai calci di rigore con la propria squadra paralimpica che in questa occasione ha avuto come portavoce Lorenzo Troiani. «Abbiamo molte attività in programma – ha detto Ciferni – ma purtroppo, stante l’attuale scarsissima disponibilità di ore della Beach Arena (occupata prevalentemente dall’altra società sambenedettese), non possiamo calendarizzare nulla e quindi è impossibile da oltre quattro anni per noi fare programmazione, a forte discapito dei nostri ragazzi, sia normodotati che disabili». Il vice sindaco Capriotti ha preso atto della situazione e adesso ci si augura che la situazione possa essere discussa all’interno del palazzo comunale. Il Trofeo degli Chalet (suddiviso nelle categorie Under 9, 11 13, 15 e 17) è stato reso possibile dalle aziende Mafram, Soltec, Covit, Kontiki Beach Club, Serigrafik e dall’amministrazione comunale di San Benedetto. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook Partite Sport in tour grazie a Live Sport Academy. Le gare si disputeranno tutte alla Beach Arena di San Benedetto, zona Campo Europa.