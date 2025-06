SAN BENEDETTO – Ottimi risultati per la Progetto Ritmica nelle tre manifestazioni internazionali che sono state disputate a San Benedetto per l’organizzazione di Confsport Italia, con l’ausilio dell’amministrazione comunale rivierasca e l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Sia nell’Internationalgym, che nel campionato italiano di coreografia, le atlete sambenedettesi hanno fatto bella figura, in una Rotonda Giorgini che ha fatto da perfetta cornice per una manifestazione che ha richiamato atlete da diverse zone dell’Italia e da San Marino, Regno Unito, Austria e Montenegro, alla presenza del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore allo sport Cinzia Campanelli. Tre le coreografie presentate da Progetto Ritmica, create dalle istruttrici Silvia Capacchietti, Inna Reshetnyak e Giorgia Picciola: “A te”, eseguita dalle atlete della categoria under 11, “Zitti e Buoni” e “Sound of Silence” che, invece, rientravano nella categoria unica.

Quest’ultima coreografia ha conquistato un premio nella categoria Ginnastica ritmica in una competizione che ha visto partecipare anche la Ginnastica Mamoti di San Benedetto, L’Aquilone di Montegranaro, l’Acrobatic Team di Riccione, la Luciano Manara di Roma, la Babel di Roma, la Federazione nazionale di ginnastica della Repubblica di San Marino, la Smarty’s Sport e Show di Cervarese Santa Croce, la Prestige Gimnastik di Vienna (Austria), la Dance Club Alisa di Kotor (Montenegro) e il Consorzio Pozzuoli. Tutte le società hanno espresso apprezzamenti per la fattiva collaborazione all’organizzazione delle gare offerte dalla società Progetto Ritmica.

Per quanto riguarda, invece, la diciassettesima edizione del Trofeo internazionale di ginnastica ritmica, le sambenedettesi hanno schierato sette ginnaste. Chiara Iachini categoria 2010-2011 – vicecampionessa al nastro; Sara Paci categoria 2010-2011 – terza classificata al cerchio e alle clavette; Matilde Poloni categoria 2010-2011 – terza classificata al nastro; Sofia Galli categoria 2008 e precedenti – vicecampionessa alla palla e alle clavette; Flavia Camaioni categoria 2008 e precedenti – terza classificata alla palla e alle clavette; Viola Farroni categoria 2014 – terza classificata alla palla e Stella Farroni categoria 2010-2011 – quinta classificata alle clavette. La giuria era composta da Margarita Ashchenkova, Valeria Artiano, Nadezda Alexeeva, Yulia Shumeykina, Dimka Ratcheva, Alexandra Butenko, Elena Montesi, Adriana Staicu, Lisa Conforti, Silvia Capacchietti, Marina Cuccurullo e Roberta Mandolini. Alle premiazioni hanno preso parte il presidente nazionale di Confsport Italia Paolo Borroni, il delegato provinciale del Coni di Ascoli Piceno Serafina Olmo e l’assessore al bilancio del comune di San Benedetto, Domenico Pellei.

Molte delle squadre partecipanti sono state ospitate nelle varie strutture ricettive della città, donando respiro alle casse del turismo sportivo in un periodo di inizio stagione che ha avuto il conforto del bel tempo. La società sambenedettese Progetto Ritmica porterà in scena giovedì 19 giugno al Palasport “Speca” il Gala della Ginnastica Ritmica, al quale prenderanno parte le atlete che nel corso della stagione agonistica 2024-25 hanno gareggiato nelle varie competizioni nazionali e regionali. Si comincia alle ore 20.30 e l’ingresso è gratuito.