SAN BENEDETTO – Il Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto ha ospitato il quattordicesimo saggio di fine anno della Progetto Ritmica di San Benedetto, intitolato “Il ritmo delle donne”, al quale hanno preso parte più di 160 ginnaste di età compresa tra i 4 e i 20 anni.

Quest’anno la società sambenedettese che fa capo all’allenatrice Margherita Ashchenkova è riuscita a portare alle gare federali e della Libertas più di settanta atlete, aggiudicandosi svariati podi regionali e nazionali, mostrando a tutta Italia il grande lavoro svolto dallo staff tecnico. Lo spettacolo, svoltosi davanti a un pubblico numero e presentato da Angela Speca, si è diviso in due parti, la prima dedicata alla ginnastica ritmica e la seconda parte che ha avuto come tema comune le donne, in tante sfumature e guardando a tante icone dei nostri tempi. Si sono esibite dopo la tradizionale sfilata iniziale Sofia Galli, Giorgia Angelini, Marta Decannas, Sofia D’Intino, Megan Marchetti, Cecilia Troiani, Matilde Iacoponi, Valentina Vespasiani, Marta Cagnetti, Giorgia Troito, Vivien Barassi, Sofia Capretti, Martina Lattegano, Allegra Spinozzi, Cloe Vallorani, Alexandra Ianetti, Isabella Avitto, Alice Magnotta, Ginevra Di Paolo, Greta Palanca, Ilaria Piergallini, Emma Pone, Eleonora Acciaroli, Violante Pirri, Margaret Carlini, Morgana Neroni, Ludovica Massetti, Augusta Maria Antonelli, Ginevra Fabbricatore, Vittoria Censori, Greta Donlik, Beatrice Biancucci, Emma Poliandri, Giulia Pieralisi, Giada Luisi, Nicole Gaspari, Elena Cocci, Dafne Gazzoli, Nicole Fabiani, Aurora Di Paolo, Cecilia Piergallini, Cecilia Agostini, Nicole Castorani, Arianna Grelli, Aurora Annunzi, Violante Antonelli, Vittoria Mari Milenati, Gaia Mora, Alessandra Cornacchia, Gaia Malcangi, Federica Giostra, Ambra Buonaventura, Gaia Buonaventura, Chiara Marchionni, Noemi Ceccarelli, Carlotta De Luca, Cecilia Palestini, Nour Dridi, Sara Massicci, Elisa Ferraiolo, Ludovica Strozzieri, Agnese Cameli, Giulia Quondamatteo, Antinisca Zappasodi, Greta Cantalamessa, Giada Funari, Athena Carpani, Sofia Zicchella, Alice Filipponi, Melissa Cagnetti, Mia Cagnetti, Vanessa Mori, Anna De Angelis, Silvia Cruciani, Sofia Palestini, Diletta Brando, Costanza Stortini, Camilla Volpe, Alessia Ficcadenti, Nora Mattioli, Elena Ceribe, Greta Giobbi, Bianca Sorrentino, Azzurra Acciarini, Chiara Olivieri, Maria Vittoria Campanelli, Silvia Cocci, Nicole Caselli, Roberta Bada, Diletta Dorigo, Asia Scaramella, Sofia Cameli, Nicole Filiaci, Benedetta Schiavi, Bianca Merendi, Ginevra Piergallini, Diletta Trevisani, Gloria Di Giammichele, Martina Marchionni, Giulia Formica, Daria Andreea Ionita, Chiara Cosenza, Melissa Cornacchia, Valeria Formica, Azzurra Camaioni, Arya Bruni, Francesca Mancini, Mya Cameli, Siria Bartolomei, Elena Solustri, Arianna Amadio, Lara Talamonti, Carola Maria Ricci, Greta Di Nicola, Sofia Grace Bruni, Carola Trevisani, Gaia Fazzini, Sofia Colonnella, Kristina Poliukh, Alice Libetti, Mariasole Perozzi, Siria Gulli, Valentina Falaschetti, Anna Siliquini, Sofia Libetti, Elisa Rexepi, Sophi Volponi, Valentina Cervenkova, Matilde Poloni, Aurora Cognigni, Anna Pellicciotti, Arianna Mino, Matilde Gasparretti, Giada Graziosi, Sara Paci, Nicole Rota, Elisa Taffoni, Anastasia Mishina e Chiara Iachini. La hit di Gianna Nannini “Meravigliosa creatura” ha accompagnato il gran finale, al termine del quale hanno riscosso i meritati applausi anche le componenti dello staff tecnico diretto da Margherita Ashchenkova e composto da Silvia Capacchietti, Inna Reshetnyak, Giorgia Picciola, Jodie Capriotti, Chiara Velenosi e Sara Mascitti.