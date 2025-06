GROTTAMMARE – Il vecchio incasato di Grottammare torna in TV.

La produzione del programma “Camper”, in onda su Rai 1, dalle ore 12 alle ore 13,25, condotto da Peppone Calabrese, ha confermato che metterà in onda il servizio dedicato a Grottammare mercoledì 18 giugno. Le riprese sono state effettuate la settimana scorsa, con protagonisti l’inviato Lorenzo Branchetti e il grottammarese Gianluca Traini, che insieme ne hanno percorso i vicoli più caratteristici, mostrando angoli suggestivi e svelando aneddoti legati a personaggi illustri, tradizioni e simboli identitari come l’arancio, che compare anche nello stemma comunale.

Grande soddisfazione per la notizia da parte dell’assessore alla Crescita culturale e Turismo, Lorenzo Rossi: “Siamo lieti del fatto che ancora una volta la nostra città venga scelta da trasmissioni televisive di importanza nazionale. E ancora più dei complimenti entusiasti rivolti al nostro borgo da parte del conduttore e dello staff, che di certo non sono digiuni di visite in centinaia di località analoghe. Proprio in questi giorni, verrà girato uno spot commerciale in città e già la settimana successiva, grazie a Borghi più belli d’Italia delle Marche, una travel blogger racconterà Grottammare sui suoi canali social”.