GROTTAMMARE – Si chiude giovedì 22 maggio il format “Navigare l’adolescenza”, promosso dall’assessorato all’inclusione sociale del comune di Grottammare, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e della Fondazione Carisap nell’ambito del programma R.o.a.d., di cui il comune di Grottammare è partner.

L’ultimo appuntamento, con la psicologa e psicoterapeuta Simona Moroni, si terrà alle ore 21 nella sala consiliare e avrà per titolo “Bullismo e Cyberbullismo”. L’incontro, che tratterà il tema del bullismo sia nei suoi aspetti più noti sia nelle forme che si manifestano attraverso la rete, ha l’obiettivo di offrire strumenti concreti per riconoscere e affrontare un fenomeno che può compromettere l’autostima e il senso di sicurezza di molti adolescenti, soprattutto in una fase critica e delicata della loro crescita. L’iniziativa gratuita è aperta a genitori, educatori, insegnanti e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio le dinamiche dell’universo adolescenziale, contribuendo alla costruzione di contesti più consapevoli, empatici e attenti ai bisogni di ragazzi e ragazze.

Resta comunque a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie lo sportello psicologico. Il servizio è gratuito ed è operativo nei giorni di martedì e giovedì nei locali comunali in piazza Kursaal (sede Guardia medica estiva). L’ appuntamento si può prenotare on line compilando il seguente modulo: https://forms.gle/FHvaUertcfjinjwi7) oppure telefonando al numero 327 4842280.