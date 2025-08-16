GROTTAMMARE – In programma, lunedì 18 agosto, alle ore 5,30, presso la spiaggia libera davanti al Kursaal, il concerto all’alba che apre la 23^ edizione del Festivaliszt, organizzato dalla Fondazione GMI in collaborazione con il comune di Grottammare, sotto la direzione del musicista Giuseppe Federico Paci.

A esibirsi sarà la “The Bass Gang”, quartetto di contrabbassi composto da Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Antonio Scincalepore e Andrea Pighi che, spaziando con ironia da Beethoven e Tchaikovsky per arrivare a Santana, proporranno un divertente spettacolo musicale che offre, allo stesso tempo, una qualità strumentale, compositiva e artistica difficilmente riscontrabile nel panorama odierno. Abbinato al concerto all’alba c’è il concorso fotografico le cui foto dovranno essere inviate entro il 19 agosto al seguente indirizzo e-mail: info@festivaliszt.com. In giuria i fotografi professionisti Dino Cappelletti e Gianlorenzo Marcucci. In palio buoni acquisto e abbonamenti ai concerti del Festival.

I concerti del Festivaliszt proseguiranno presso la chiesa di Santa Lucia di Grottammare nelle seguenti serate: il 20 agosto con il pianista Alessio Falciani, il 24 agosto con il pianista Konstantin Emelyanov, il 27 agosto con il duo composto da Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Baglini al pianoforte e, per finire, il 29 agosto al Teatro Mercantini di Ripatransone con il Trio Ekelon. Per raggiungere la chiesa di Santa Lucia al paese alto di Grottammare è a disposizione il “trenino lillipuziano” dalle ore 21 alle ore 23,30, oltre al bus navetta del comune ogni ora fino a mezzanotte.

Per prenotare si può contattare il numero 331 5264263. Per l’acquisto dei biglietti è possibile recarsi alla chiesa di Santa Lucia e al Teatro Mercantini. I costi dei biglietti sono: intero: € 10, ridotto € 8 ( fino a 20 anni); abbonamenti dei 4 incontri al chiuso (20-24-27-29 agosto): € 30 intero e € 18 ridotto. È possibile prenotare anche online su www.ciaotickets.com (anche con carta del docente) oppure presso la tabaccheria Rocchi e la tabaccheria Marchionni ( rivendite autorizzate a Grottammare).

Per ulteriori informazioni: 380 5921393 ( Fondazione Gioventù Musicale d’Italia) o sui siti www.festivaliszt.it oppure www.festivaliszt.com.