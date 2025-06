Vertice CIIP: L’Asse San Benedetto-Porto San Giorgio guida la maggioranza per un nuovo presidente

Raggiunta l'intesa per oltre il 50% delle quote a favore di Marco Perosa, selezionato per la guida professionale e strategica della gestione idrica territoriale. Spazzafumo: "La scelta di Marco Perosa rappresenta la volontà di dare alla CIIP una guida efficace"