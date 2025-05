TERNI – Si sono svolti il 22 e il 23 maggio presso il palasport Aldo De Santis di Terni (centro federale FITET) i campionati italiani tennis tavolo paralimpico 2025. La Stella del Mare si è presentata all’appuntamento con ben due atleti, seppur l’attività sia stata inaugurata solo pochi mesi fa per coinvolgere, in primis, le persone che vivono la loro disabilità su una sedia a rotelle.

Una delle caratteristiche distintive di questo sport è il sistema di classificazione, che assicura agli atleti con disabilità diverse categorie per poter competere in modo equo tra loro.

Le classificazioni vanno dalla categoria 1 fino alla 11 e si basano sul tipo e sul grado di disabilità, vengono assegnate da medici specializzati presenti alle competizioni in base alle capacità funzionali evidenziate dagli atleti.

Oltre alla competizione in sé stessa, il tennis tavolo per disabili offre numerosi benefici fisici e mentali. Aiuta a migliorare la coordinazione, la concentrazione e la resistenza e promuove un senso di comunità e di appartenenza, offrendo agli atleti la possibilità di sviluppare nuove amicizie e connessioni significative. A livello amatoriale, il tennistavolo offre la possibilità di colmare, più facilmente di altri sport, le differenze di mobilità con la tecnica e la tattica di gioco, permettendo così agli atleti paralimpici di disputare degli incontri alla pari, o quasi, anche con atleti privi di deficit fisici.

Gli atleti della Stella del Mare San Benedetto, Davide Marini e Paolo Vichi, si sono presentati all’appuntamento con il principale intento di fare esperienza mettendo da parte, almeno in questo esordio, il risultato sportivo, e l’obiettivo è stato raggiunto in pieno.

Insieme al loro allenatore Stefano Talamonti, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino i campioni di questo sport e sicuramente hanno carpito loro qualche piccolo segreto che sarà utile per il futuro. Presente nella competizione anche l’oro olimpico Giada Rossi, sempre acclamata dal pubblico presente.

Nelle gare disputate gli atleti della società sambenedettese si sono dovuti fermare nei gironi di qualificazione, con Paolo Vichi che è riuscito persino a vincere un incontro, vittoria insperata alla vigilia. Complimenti quindi ai ragazzi per il loro impegno ed il loro entusiasmo, complimenti all’allenatore Stefano Talamonti che li ha accompagnati al meglio nel loro breve percorso di preparazione fino all’evento stesso di Terni.

Il direttore generale Prof. Roberto Ciferni: “Abbiamo iniziato questo nuovo progetto da pochi mesi ed è stato già un grande risultato presentarci con due atleti al massimo torneo nazionale, è stata una bella esperienza per loro ed anche per me a livello dirigenziale. Ci auguriamo di allargare il movimento paralimpico in questo sport che secondo me si presta molto bene per la disabilità motoria. Lo sport migliora la vita delle persone, chi vive la sua condizione di disabilità su una sedia a rotelle oggi ha un nuovo sport su cui puntare, invito tutti a fare una prova, vi aspettiamo al palasport Bernardo Speca!”.