ROMA – Una festa emozionante, che ha visto la partecipazione di circa 180 calciatrici e calciatori con disabilità cognitivo-relazionali, oltre agli staff delle loro squadre e alle tante famiglie che sono arrivate da tutta Italia, e tra questi c’era anche l’entusiasmo dei tanti ragazzi della STELLA DEL MARE San Benedetto.

A inaugurare la giornata, gli interventi dei presidenti Gabriele Gravina (FIGC) Giovanni Malagò (CONI), Ezio Simonelli (Lega Serie A), e Franco Carraro (DCPS).

“Per prima cosa – ha detto Gravina – voglio ringraziare le atlete, gli atleti e gli staff di tutte le squadre per tutto quello che fanno. Per noi è doveroso avere un profondo rispetto per la determinazione di questi ragazzi e per quanta passione mettono in campo in ogni occasione. La testimonianza più bella che ci danno è che ciascuno di noi, con impegno e un po’ di coraggio, può superare qualsiasi ostacolo”.

“Sono affascinato e impressionato – ha dichiarato il presidente del CONI Malagò – dalla grandezza di questo evento e dal comportamento dei vostri calciatori, che vedo divertirsi sui campi. Siamo in un centro sportivo che ha visto prepararsi alle Olimpiadi i più grandi atleti della storia dello sport. Sono felice che oggi, qui, ci siate voi”.

“Ringrazio le componenti del mondo del calcio, e dello sport in genere, che ci supportano – ha aggiunto Carraro, presidente della DCPS – e porgo anche un sentito ringraziamento alle famiglie dei nostri atleti, che ci danno la forza di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile”.

A presentare la giornata evento, due voci ormai abituali per gli appuntamenti della DCPS: quelle del giornalista Claudio Arrigoni e dello speaker di Radio Italia Francesco Pasquali.

Dopo i saluti istituzionali tutte le squadre invitate sono scese in campo, per un torneo amichevole: Nembrese 1913 (Atalanta Calcio For Special), Rurabilandia (Pineto Calcio For Special), Senza Barriere (Bologna Calcio For Special); Genoa (Genoa Calcio For Special), Girasoli della Locride, Insuperabili Lazio, Alba-Moncalieri, San Paolo (Sassari), Delfini Blu (Palermo); Lastrigiana (Lastra a Signa); Stella del Mare (San Benedetto T.)

L‘AIA ha assicurato la presenza di due arbitri di rilevanza nazionale. Daniele Doveri, uno degli arbitri più esperti dell’organico CAN, è passato a fare solo un saluto dato che oggi, domenica, dirigerà la delicatissima sfida Parma-Napoli: “Un clima così bello ci vorrebbe in tutti i livelli del calcio, da quello giovanile alla Serie A”.

La Stella del Mare sui bellissimi prati di gioco del Centro Olimpico Onesti ha incontrato prima L’Atalanta FS perdendo per 1-0 a tempo ormai scaduto. Quindi si è rifatta nelle due gare successive, prima con Sassari e poi con Lastra a Signa, vincendo entrambe le gare con il punteggio di 3-2 con i gol di Stefano Pignotti e Michelangelo.

Poi nel pomeriggio, dopo il pranzo offerto dalla federazione, spazio ai giochi e all’intrattenimento, quindi gran finale con le premiazioni dopo l’esecuzione degli inni dell’Unione Europea e d’Italia (che è stato cantato ‘live’ dal tenore Davide Battiniello). Medaglie e targhe ricordo per tutte le squadre, con la consegna dei premi fatta dal presidente Carraro, e dal suo Responsabile nazionale, Giovanni Sacripante.

“Una giornata da ricordare – le parole del Presidente della Stella del Mare Claudia De Laurentiis – un finale di stagione calcistica più bello non lo potevamo immaginare. I ragazzi sono stati felicissimi e questo ci ripaga dei tanti sacrifici, è stato un onore che la federazione abbia scelto la nostra società tra le tante in Italia, ringrazio i suoi referenti regionali dcps Laura Grandinetti ed Adriano Pistolesi, ringrazio infine tutte le famiglie dei nostri meravigliosi atleti”.

Il Prof. Roberto Ciferni deus ex machina della società sambenedettese “una bella giornata che si aggiunge alle altre appena trascorse con l’atletica ed il tiro con l’arco, ed a quelle che verranno a breve con il tennis tavolo ed il nuoto. In questo mese molto impegnativo stiamo girando l’Italia in ogni week end sempre con uno sport diverso, il bello di essere un centro di avviamento allo sport paralimpico e di poter concedere un’opportunità sportiva a tanti ragazzi che ieri ,purtroppo, non l’avevano”.