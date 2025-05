Le domande andranno compilate e sottoscritte esclusivamente tramite procedura online, accessibile con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica – CIE, cliccando questo link.

È previsto il pagamento di una quota contributiva da cui sono esenti gli studenti che hanno un ISEE minorenni fino a € 7.000,00. Gli studenti con reddito ISEE minorenni compreso tra € 7.000,01 e € 13.000,00 pagano un contributo di € 70,00, quelli che hanno un reddito ISEE superiore a € 13.000,01 pagano € 150,00. È prevista una riduzione del 50% per il secondo figlio, dal terzo figlio in poi non si paga il contributo. I non residenti pagano una tariffa fissa di euro 170,00 per ogni figlio.

Il pagamento viene richiesto automaticamente dal sistema nel momento in cui si dichiara un valore ISEE per cui è prevista la contribuzione dell’utente. Se si decide di non pagare subito con carta elettronica (in tal caso si viene dirottati sul sistema di pagamento della Regione MarchePayment), il sistema consente in alternativa di stampare il bollettino da pagare presso un ufficio postale o uno degli esercizi abilitati.

È importante sottolineare che, fin quando non viene effettuato il pagamento (se previsto), il procedimento di presentazione della domanda rimane sospeso.

È possibile farsi assistere nella compilazione della domanda prenotando un appuntamento dalla stessa pagina sopra indicata.

Dopo il 4 luglio il modulo di iscrizione non sarà più disponibile e bisognerà contattare l’ufficio per verificare se rimangono dei posti disponibili.

Dal 25 agosto al 5 settembre, presso l’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini”, sarà attivo uno sportello della ditta Fratarcangeli, gestore del servizio di trasporto scolastico, che rilascerà il tesserino di riconoscimento obbligatorio per accedere agli scuolabus. Il tesserino viene rilasciato previa consegna di una fototessera dell’alunno e il pagamento di € 5,00.

Si ricorda che il servizio copre esclusivamente il territorio comunale e che non potranno essere accettate richieste di iscrizione di studenti che risiedono entro un raggio di 300 metri dalla propria scuola di riferimento, intesa come istituzione scolastica nel cui territorio di competenza l’alunno risiede. Gli studenti residenti in altri Comuni potranno essere ammessi a fruire del servizio solo se residenti in prossimità del territorio di competenza dell’Istituzione scolastica a cui sono iscritti e unicamente in caso di disponibilità residua dei posti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la ditta Fratarcangeli Bus al numero di telefono 366 1829021 o all’indirizzo e-mail fratarcangelisbt@libero.it oppure l’Ufficio Trasporto Scolastico al numero di telefono 0735 794596 o all’indirizzo e-mail trasportoscolastico@comunesbt.it.