Scuolabus, niente Green Pass per chi ha più di 12 anni. Sì alla mascherina Ffp2

Recependo le osservazioni dell'Anci Nazionale, è stato deciso che, per utilizzare lo scuolabus, chi ha più di 12 anni non dovrà esibire il Greenpass rafforzato fino al 10 febbraio 2022. Per il momento sarà sufficiente solo indossare la mascherina Ffp2

di Antonio Di Salvatore