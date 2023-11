SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, una nota dell’Amministrazione Comunale in merito alle modifiche agli orari del servizio di scuolabus.

“La problematica evidenziata da alcune famiglie della zona nord della città derivante dalle annunciate modifiche agli orari dello scuolabus sono ben presenti all’Amministrazione comunale.

Come in tutte le situazioni condizionate dalla limitatezza delle risorse, è difficile risolvere un problema, peraltro da anni evidenziato dai residenti in una zona della città, senza intaccare le regole a cui erano abituati i cittadini di un’altra zona serviti dalla stessa linea.

Per trovare una soluzione che possa contemperare le esigenze di tutti, sarà convocata a brevissimo a una riunione con i rappresentanti della ditta che ha in appalto il servizio di scuolabus e le famiglie interessate”.