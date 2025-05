MONTALTO – Una stanza dedicata e affidata ai giovani di Montalto per rivitalizzare il centro storico attraverso un percorso partecipativo fatto di incontri e consultazioni pubbliche. Si tratta del progetto Bauhaus4Med, finanziato dal programma Interreg Euro-Med di cui Svem, Agenzia di Sviluppo di Regione Marche è partner e che vede lo splendido borgo ascolano tra i beneficiari dell’iniziativa.

Lo spazio scelto dall’amministrazione comunale è una stanza che si affaccia su piazza Umberto I, proprio a fianco alla Torre Civica già ristrutturata attraverso i fondi del Pnrr per ospitare l’Archivio Storico e una sala studi aperta ai giovani montaltesi. Un locale in precedenza utilizzato per l’agostana Notte delle Streghe e dei Folletti e nel tempo trasformato in magazzino, pronto ora a riprendere vita e a essere nuovamente vissuto.

Nei giorni scorsi Amministrazione Comunale e Svem hanno incontrato alcuni giovani del posto per lanciare un sondaggio online e arrivare, entro l’estate, a definire destinazione d’uso ed eventuale mobilio da acquistare per allestire al meglio gli spazi a seconda delle necessità. “Per noi – ha detto Daniela Carlini, consigliera delegata al Turismo del Comune di Montalto – è importante raccogliere le idee dei giovani per costruire insieme il futuro di questo luogo e dello stesso paese. Vogliamo che il progetto sia condiviso al massimo”. Un’azione suggerita dalla stessa Regione Marche che aveva scelto Montalto come Borgo Pilota del progetto.

Per prendere parte al sondaggio occorre compilare il format sul sito https://b4m.space/processes/Montalto/f/9/ e suggerire proposte sulla base dei principi chiave del Nuovo Bauhaus Europeo (NEB), il movimento di pensiero a cui si ispira il progetto: la bellezza, come quella testimoniata dal patrimonio artistico presente nelle strade di Montalto tra immagini e personaggi, la sostenibilità, sfruttando elementi di arredo naturali, e l’inclusione che parte proprio dalla collaborazione di idee di tutti coloro che vorranno aderire alla consultazione.