SAN BENEDETTO – Nella riunione di lunedì 5 maggio, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica dei lavori di completamento degli spazi espositivi di Villa Cerboni Rambelli, che saranno proposti per il finanziamento tramite il bando CIPESS della Regione Marche per l’assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Il progetto prevede lavori e interventi per un costo complessivo di 580 mila euro.