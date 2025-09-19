SAN BENEDETTO – Con decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione  Marche è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) presentato dal  Comune di San Benedetto per il consolidamento e il restauro conservativo di Villa Cerboni  Rambelli con destinazione museale. Con lo stesso atto è stato autorizzato e concesso al  Comune l’importo di euro 3.500.000,00. 

“La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico rappresentano un  investimento strategico, capace di restituire identità e coesione alle comunità locali, oltre  a generare nuovi spazi di memoria e di futuro. Desidero esprimere un sentito  ringraziamento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, al Comune e alla Regione Marche,  per la collaborazione e l’impegno profuso in questo importante intervento” dichiara il  commissario straordinario sisma 2016 Castelli. 

“Questo è un grandissimo risultato per la nostra città, frutto della sinergia tra  Amministratori e uffici comunali e Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Ora possiamo  procedere con l’appalto integrato, ovvero la ditta esecutrice avrà anche l’onere della  progettazione esecutiva. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Commissario  che ha compreso subito l’importanza di questo progetto di valorizzazione di villa Rambelli,  inestimabile patrimonio culturale e naturalistico per la città di San Benedetto,  supportandoci, tramite i suoi uffici, in tutte le fasi del procedimento. Ora si procederà a  passi spediti con l’appalto dei lavori” ha dichiarato il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo.