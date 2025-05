MONTEGRANARO (FM) – Nella giornata di oggi, 6 maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, poco dopo le ore 10, con due squadre presso l’ospedale di Montegranaro per un incendio all’ultimo piano dell’ospedale.

Giunti sul posto l’incendio, che ha coinvolto un motore elettrico dell’ascensore, era già stato contenuto dal personale dell’ospedale, quindi si è provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’impianto e all’aerazione del piano in cui non erano presenti pazienti.

Non si segnalano persone coinvolte. Presenti sul posto i Carabinieri e il personale del 118.