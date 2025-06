MONTEGRANARO (FM) – Nei giorni scorsi, a Montegranaro, i militari della locale Stazione Carabinieri in collaborazione con quelli della Sezione Operativa di Fermo, hanno denunciato un 33enne di origini campane e una 27enne di origini peruviane, entrambi dimoranti in quel comune.

L’attività d’indagine ha impegnato i militari nell’analisi di un considerevole quantitativo di dati (filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata), permettendo di accertare che il 33enne e la 27enne erano gli effettivi utilizzatori di un’autovettura Ford Fiesta, denunciata oggetto di furto ai danni di un cittadino del posto e rinvenuta sempre a Montegranaro dai Carabinieri di quel Comando.

Le indagini hanno rivelato come l’auto avesse circolato per i comuni della provincia durante l’intero arco notturno. Sono in corso approfondimenti per verificare il coinvolgimento della coppia in altri eventuali reati commessi a bordo dell’auto rubata. Tale risultato evidenzia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori sul territorio.