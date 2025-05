MONTEPRANDONE – Nuovo evento culturale di Alchimie d’Arte, con l’ultima opera della scrittrice e saggista Nadia Mari, titolo dell’opera: “Il potere nascosto delle donne da Crisalide a Farfalle” ediz. Il filo d’Arianna, con la prefazione di Virginia Raggi ex sindaca di Roma, Domenica 11 maggio 2025, ore 18, sala “Nazareno Luciani” presso Palazzo Giovarti viale De Gasperi,235 a Centobuchi, nell’ambito della mostra “Omaggio a Pier Paolo Pasolini”, con il Patrocinio del Comune di Monteprandone.

Presenta la serata Domenico Parlamenti presidente di Alchimie d’Arte e Stefania Pompeo Istituto ricerche storiche Teramo.

Nadia Mari. Originaria della Romagna e residente a Bologna, ha conseguito la Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Sapienza di Roma. Ha inoltre completato un Master in Cooperazione Internazionale presso l’Alma Mater di Bologna e una formazione post-universitaria in Traduzione e Tecniche Traduttive. È coautrice insieme a Patrick Boylan, della pubblicazione Being One of the group una ricerca sul campo presentata alla 6th International Pragmatis Conference a Reims, in Francia. Nel 2024 ha ottenuto il primo premio al Premio Internazionale Navarro con il romanzo “Il giardino dei gelsomini” edito da Capponi Editore. È anche coautrice di un’antologia di racconti con il testo Calma piatta, pubblicata dalla casa editrice Ensemble. È stata selezionata recentemente, il 5 maggio 2025 tra i finalisti del concorso letterario indetto dall’Agenzia Kappa. Trasmessa alle 19, in diretta su Radio Crystal Milano, sono stati letti e proclamati i finalisti, e tra questi cera anche Nadia Mari con il suo romanzo (ancora inedito), dal titolo L’odore che piaceva a Dio (Il museo della memoria).

Il Femminismo non è solo una questione di parità, ma una lente di ingrandimento attraverso cui leggere la storia, la società e le nostre vite quotidiane. In questo saggio provocatorio e illuminante ,l’Autrice ripercorre le tappe cruciali delle lotta per i diritti delle Donne, esplorando le sfide passate e presenti.

Virginia Raggi (ex sindaca di Roma): “Quando Nadia mi ha chiesto di scrivere la prefazione di questo saggio, ho accettato con piacere poiché, ancor prima di addentrarmi nella lettura delle pagine ho pensato che affrontare il tema del ”potere nascosto delle donne” mi sembrasse un bel modo di parlare di una situazione che riguarda tutte: le potenzialità inespresse(poiché “nascoste” appunto) di ciascuna di noi. Secondo la definizione che troviamo nel Dizionario De Mauro il “potere” può essere concepito come “La possibilità, i mezzi, l’opportunità, la forza o la capacità di fare qualcosa” o anche come “la facoltà, essere autorizzato” o, invero come “essere possibile, avere le probabilità” oppure come “avere motivo, avere ragione” e anche come “essere in grado di fare” e, infine, potere come “essere efficace, valere”.

Tutti gli appuntamenti saranno come sempre a titolo gratuito e ingresso libero, per info e prenotazioni: 3285546583