MONTEPRANDONE – Ventunesimo incontro di Alchimie d’Arte Sabato 27 settembre ore 17,30 sala “Nazareno Luciani presso il Palazzo Giovarti via A De Gasperi,235 Centobuchi, ultimo a Centobuchi di questo anno. Torna Anna Tinta Valentini con la sua ultima opera in ordine di tempo dal titolo: “La verità, vi prego sui social” ediz Lulù che fa storie. L’evento è patrocinato dal Comune di Monteprandone, gli sponsor della serata sono Code Service di Lino Damiani e Farmacia San Giacomo di Fabrizio Roncarolo. Presentano: Domenico Parlamenti e Tiziana Ferretti che sarà anche la voce recitante. Esporranno: Daniele Merli, Maya Antonenko, Giorgina Violoni, Francesco Mecozzi, Lorelay Tosi, Loredana Agresti, Vincenzo Luciani, Maria Francesca De Laurentis, Laura Nardinocchi, Emanuele Califano.

Tinta Valentini Tinta Valentini ( conosciuta anche come Tinta o Tinta Anna Valentini) nasce a Bari il 22/10/1966. Da sempre appassionata di scrittura, sia prosa che poesia, nel 2006 indossa lo pseudonimo come una seconda pelle per partecipare al Concorso Carte Segrete, in cui si classifica al primo posto col racconto “Un amore indecente” ( che nel 2007 sarà inserito in un’antologia edita dalla Besa). Tra il 2008 e il 2009 pubblica due libri erotici “Lettera aperta ad un amante” e ” L’Eros, tanti colori una sola Tinta” con la Wip Edizioni. Nello stesso periodo collabora ad antologie e opere collettive in cui spazia dall’erotismo a temi di carattere sociale. Promuove la sua scrittura grazie a reading che sono veri e propri spettacoli in cui legge, recita, canta, supportata dalla band Atempoperso, di cui è front woman ( nonché autrice). Nel 2013 pubblica il libro ” Una donna (quasi) scaduta” (DM edizioni) che promuove girando l’Italia per circa una quarantina di tappe. Il libro segna il passaggio a una scrittura più leggera e ironica, tipica del genere chick-lit. Ritorna all’erotismo con “La fine dei giochi” ( Lettere Animate) nel 2016, mentre nel 2017 affronta il tema del disagio psichico col romanzo ” Lasciatemi dormire” ( Les Flaneurs ). Nel 2019 entra a far parte del collettivo di autori e artisti Lulu che fa storie, coordinato dalla scrittrice Cristiana Danila Formetta, con cui nello stesso anno pubblica ” Una donna fuori produzione”. Sempre col collettivo nel 2021 pubblica l’ebook “Donne che amano le donne” che si classifica al primo posto su Amazon nella categoria “Letterature erotica lesbica” e un’edizione riveduta e aggiornata di “Una donna (quasi) scaduta. Collabora con i Magazine L’altra metà del cielo ( Lulu che fa storie), La forbice e Molalibera. Ha partecipato a numerosi festival ed eventi tra cui il Women Fiction Festival di Matera, il Festival delle Letterature dell’Adriatico di Pescara, Libri nel Borgo Antico di Bisceglie, Inscirpta di San Felice al Cancello (Ce). Ha vinto numerosi premi ed è stata insignita con la Rosa d’Argento dal Comune di Roseto degli Abruzzi nell’ambito del Concorso Internazionale Antonia Pozzi. Nel mese di gennaio 2022 è uscito il romanzo “La mantide” (Les Flaneurs).Il 14 febbraio 2022 è uscito “Edere” romanzo di formazione a tema LGBT per Lulu che fa storie.

Sinossi Breve

La verità, vi prego, sui social è un racconto ironico e graffiante su come il mondo digitale abbia trasformato i nostri rapporti umani e la percezione di noi stessi. La protagonista, una donna comune ma acuta osservatrice, intraprende un viaggio per incontrare di persona gli amici virtuali che popolano il suo feed. Ogni incontro è un mix di sorprese e rivelazioni: dietro la perfezione patinata si nascondono storie di fragilità, insicurezze e inaspettata autenticità.

Ingresso gratuito. Info tel. 3285546583