MONTEPRANDONE – Secondo appuntamento con il VI Festival Noir Nazionale Piceno 2025 a cura di Alchimie d’Arte Venerdì 6 giugno 2025 ore 18, che si svolgerà nella sala “Nazareno Luciani”, presso il palazzo Giovarti a Centobuchi, in via A.De Gasperi, 235, con Luigi Costa e la sua ultima opera letteraria dal titolo “Solo. Diario di un serial Killer qualunque” ediz. Narrandi. Nell’ambito della mostra d’Arte(Pittura e scultura): “DISVELAZIONI ONIRICHE D’IMMAGINI IMMANENTI”.

Presentano la serata Domenico Parlamenti presidente Alchimie d’Arte e Tiziana Ferretti.

La voce narrante sarà la stessa Tiziana Ferretti.

Gli eventi si avvalgono del Patrocinio del comune di Monteprandone e della collaborazione di Avis e Auser Monteprandone, degli sponsor Code Service di Lino Damiani e Farmacia San Giacomo di Fabrizio Roncarolo.

L’autore

Romanzi “SOLO – Diario di un Serial Killer Qualunque”, Fawkes Editions, 2024 “Diario di un Serial Killer Qualunque”, Enrico Folci Editore, 2009

Racconti in Antologie Cartacee

“Come sono sopravvissuto alla New Economy”, in “Scrivimi del mio Tempo 2”, Edilet, 2014 “La stanza dei sogni” in “Un sogno dentro un sogno”, I sognatori, 2007, “La tasca dell’oblio” in “Antologia del Premio Albero Andronico”, Ass. Culturale Albero Andronico, 2008 , “Il Collezionista” in “365 Racconti horror per un anno”, Delos books,2012 “Fidati di me” in “365 Racconti erotici per un anno”, Delos books, 2010, “Egocentrismo in “365 Racconti sulla fine del Mondo”, Delos books, 2012,“La Notte delle Stelle Cadenti”, in Segni e Sogni, Antologia del Premio “La Merce” in “IoRacconto3”, Antologia del Concorso, 2010 “Un senso non ce l’ha” in “Blusubianco”, Antologia del Concorso, 2010 “Luci nella notte” in “Le ninnastrocche”, Edigiò, 2009, “Il bambino che non vedeva i colori”, in “Tutti i colori dei bambini”, Montag Edizioni, 2008 “Il suo migliore amico” in “La donna vista da lei e da lui”, Giulio Perrone Editore, 2007 “Un Natale piccolo” in “Racconti Sotto l’Albero”, Giulio Perrone Editore, 2007 , “Un’estate fa” in “Racconti Sotto l’Ombrellone”, Giulio Perrone Editore, 2007

E-book “In Morte di una Leggenda”, in “Storie del West – Racconti”, farwest.it, 2010, “Poi sorrise” in “Oblio”, Scheletri.it, 2009, “Strada senza fine”, in “Seconda stella a destra”, Ancestrale.it, 2009 , “…e ridevamo tutti” in “Racconti di provincia”, Provinz.it, 2008

Pubblicazioni online “La principessa venuta dall’Est”, in Babele Letteraria, 2008

Il libro

Un uomo in apparenza normale, un po’ solitario forse, con un lavoro normale ma che non lo soddisfa affatto. Una notte, ad un semaforo, un uomo commette l’errore di sorridergli e scatta la furia omicida.

Da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Una molla è scattata nella sua testa, un tabù è stato infranto.

Cerca di combattere con sé stesso di riallacciare vecchie amicizie, di trovare l’amore, ma poi capisce che l’unico modo per sfuggire alla solitudine che lo pervade è fare l’unica cosa che gli piace davvero: uccidere.

La sua vita si trasforma in un crescendo di nuovi omicidi e pause di riflessioni, di attimi di lucidità che si fanno sempre più radi, finché la follia e la paranoia non prendono del tutto il sopravvento.

Ingresso gratuito. Info 3285546583