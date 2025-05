PICENO – La Protezione civile delle Marche ha emesso un’allerta gialla per temporali per la zona 6 della Regione (che comprende San Benedetto e Ascoli Piceno) per la giornata di martedì 6 maggio.

Per la giornata di martedì instabilità con rovesci o temporali che, nella porzione collinare e costiera delle zone 2, 4 e 6 potranno risultare intensi. I fenomeni sono previsti a singola cella o al più a isolate aggregazioni, con velocità di spostamento di circa 20km/h verso est nord-est, non persistenti. Possibilità di grandine di piccole dimensioni.