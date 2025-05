MARCHE – La Protezione Civile delle Marche ha diramato l’allerta gialla per temporali per l’intero territorio regionale, per la giornata di domani, martedì 13 maggio.

Sono previsti temporali sparsi lungo la fascia costiera al mattino e sui settori collinari centro-meridionali al pomeriggio. Localmente i fenomeni potranno risultare di forte intensità.