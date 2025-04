FERMO – Tutto pronto al Recchioni per Fermana-Samb, penultima giornata di campionato Serie D Girone F.

NOTE

Trasferta vietata ai tifosi ospiti, assenti anche i tifosi canarini in contestazione contro la società. Padroni di casa in maglia gialloblu, Samb in casacca bianca con inserti rossoblu.

FORMAZIONI

FERMANA (4-3-3): Perri 05, Cocino 04, Tafa, Romizi, Etchegoyen (65′ Dragomir), Sardo 05, Valsecchi (77′ Carosi 06), Loukas 06, Busato (45′ Tomassini 06), Brandao (60′ Ricci 06), Karkalis.

All. Mirko Savini. A disp. Ventresini 06, Luzi 06, Pinzi 06.

SAMB (4-2-3-1): Semprini 04, Chiatante 04 (25’Zini), Pezzola, Kerjota, Baldassi, Eusepi (70′ Candellori), Zoboletti 05 (82′ Orlandi 06), Paolini, D’Eramo (59′ Lulli), Guadalupi (82′ Fabbrini), Tataranni 06.

All. Ottavio Palladini. A disp. Coccia 07, Orfano 05, Battista, Bouah 05.

ANGOLI 5-6 (2-2)

AMMONITI Etchegoyen 11′, Tomassini 78′

ESPULSI

CRONACA-COMMENTO

Al 4′ Pezzola vede il portiere Perri fuori dai pali e prova addirittura la conclusione da centrocampo. Palla alta di pochissimo, sarebbe stato il primo gol stagionale d’antologia per il difensore rossoblu. Ritmi molto bassi tra due squadre che, per motivi diametralmente opposti, ormai hanno poco da chiedere alla classifica. A sbloccare il risultato, in una fase molto spenta, ci pensa al 20′ un fulmine a ciel sereno di Tataranni, con un gran tiro dal limite dell’area che si insacca alla sinistra del portiere canarino. 0-1 per la Samb, dedica al cielo del classe 2006 che ha recentemente perso il suo caro nonno.

Prova una reazione la Fermana, affidandosi a due calci piazzati dal limite dell’area, ma in entrambi i casi i giocatori gialloblu non riescono a sfruttare l’occasione. Al 27′ Chiatante è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare, al suo posto entra Zini, che si posiziona centrale al fianco di Pezzola, con Zoboletti che scala nella posizione di terzino destro.

Ed è proprio Zoboletti a raddoppiare, al 29′ sugli sviluppi di un calcio da fermo. Colpo di testa preciso sul secondo palo, che vale il 2 a 0 per la Samb, in completo controllo in questo avvio.

Prima del 45′ c’è tempo anche per una parata di Semprini, attento sul primo palo, sbarra la strada al destro di Tomassini. Finisce senza ulteriori emozioni un primo tempo senza storia.

Il secondo tempo ricomincia con lo stesso leitmotiv della prima frazione, con i rossoblu in controllo che girano palla e fanno scorrere il cronometro. Al 69′ i canarini avrebbero la possibilità di dimezzare lo svantaggio dal dischetto, ma Semprini si conferma portiere para rigori e ipnotizza Valsecchi dagli undici metri, intuendo e bloccando la conclusione alla sua destra. E’ il terzo rigore parato in stagione da Semprini, come contro il Sora e contro la Vigor Senigallia in Coppa Italia. Scampato il pericolo, Palladini fa riassaporare il campo a Candellori, dopo il lungo stop per infortunio muscolare subito nella gara di Riano, esce capitan Eusepi.

Dieci minuti dopo, l’occasione dal dischetto è per la Samb, per un fallo di Tomassini su Guadalupi. Ma Baldassi calcia debolmente e Perri neutralizza. Poco dopo Perri replica un gran intervento negando la doppietta personale a Tataranni. Finisce dopo 3′ di recupero senza ulteriori emozioni un match meritatamente vinto dalla Samb, troppo superiore all’avversaria che oggi paga molta inesperienza. Fermana matematicamente in Eccellenza, è la seconda retrocessione consecutiva.