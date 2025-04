Semprini 6,5: Disoccupato per tutta la partita, conferma la sua abilità nel parare i rigori, una dote che si può considerare ormai consolidata.

Chiatante SV: Gioca poco meno di mezz’ora, costretto ad uscire per un problema muscolare, troppo poco tempo e poche occasioni per lasciare un segno nel bene o nel male

Pezzola 6: In assenza di Gennari è lui a coordinare la difesa. Prova un tiro da 60 metri, disegnando una parabola quasi perfetta, che termina di poco sopra la traversa

Zoboletti 6,5: Si trova al posto giusto al momento giusto, intercettando il traversone di Guauadalupi, con un imperioso stacco di testa che non lascia scampo al portiere avversario.

Paolini 6: Anticipa gli avversari con estrema tranquillità, con giocate pulite e un ottimo controllo del suo settore, anche se il compito non è poi così difficile con un antagonista così modesto

D’Eramo 5,5: Opta per una strategia di contenimento degli avversari, preferendo una gestione del pallone prudente che spesso si traduce in passaggi all’indietro volti a preservare il possesso in sicurezza

Guadalupi 6: Liberatosi dalla pressione del risultato, ora che la promozione è raggiunta, gioca con rilassatezza pur mantenendo il suo consueto controllo; suo l’assist vincente per il gol di Zaboletti.

Tataranni 7: E’ stata la sua occasione per mettersi in mostra e lo fa passando in vantaggio con un tiro da fuori area, e regalando un brivido all’89’ con un colpo di testa che costringe Perri a colpo di reni.

Kerjota 5,5: Sulla fascia qualcosa si muove ed è Sabah Kerjota, ma non è determinate in una partita che poteva vederlo protagonista, pur avendo ampi spazi non conclude praticamente niente.

Baldassi 5: Lento e spaesato, è ben lontano dal giocatore aggressivo e capace di fare la differenza, che abbiamo visto nel girone di andata. Tira un rigore fiacco e prevedibile che Perri intercetta senza difficoltà

Eusepi 5,5: La sua presenza in campo è risultata impalpabile, non riuscendo mai a rendersi pericoloso né a supportare efficacemente la manovra offensiva della squadra.

dalla panchina:

Zini: Porta in campo un po’ di concretezza e pragmatismo, è sempre dove deve essere.

Lulli: Amministra la palla con sapienza ed esperienza, chiudendo all’occorrenza gli spazi agli avversari.

Candellori, Orlandi, Fabbrini SV.

All. Palladini 6,5: Torna al 4-3-3 ed il gioco lento e macchinoso. La tranquillità della promozione ornmai raggiunta gli permette di tenere a riposo Orsini, e sperimentare gli under. Controlla lapartita dall’inizio alla fine senza grossi patemi, ma porta comunque a casa una vittoria tranquilla, che seppur irrilevante è sempre un risultato positivo.