ASCOLI PICENO – In occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il panificio L’Assalto ai Forni di Ascoli Piceno, sito in Piazza Arringo, ha affisso all’esterno dell’attività uno striscione con su scritto: “25 Aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo“.

Nel corso della mattinata la titolare dell’attività commerciale, L.R., è stata identificata per ben due volte da agenti della Polizia di Stato prima in servizio, poi in borghese.

Nipote di partigiani, alla richiesta di chiarimenti, e sul perché lo striscione potesse essere considerato “sovversivo” o “fuori luogo”, si è sentita rispondere che si trattava di “accertamenti di ufficio”.

Quanto accaduto è già uscito dai confini della nostra Regione e se ne sta parlando a livello nazionale: aumenta l’indignazione.