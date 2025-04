SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La città si prepara a vivere un momento che potrebbe diventare storico.

Domenica 27 aprile tutti davanti al maxi schermo per la partita dell’anno: Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto giocherà la finalissima contro i Rugby Lions Alto Lazio, a Viterbo.

In palio? Un posto nella Serie A, traguardo che rappresenterebbe un enorme motivo di orgoglio per tutta la comunità sambenedettese.

Per chi non potrà essere fisicamente sugli spalti, l’appuntamento è fissato alle 15,30 in Via XX Settembre, nello spazio adiacente alla tabaccheria Floppy di San Benedetto del Tronto.

Sarà allestito un maxi schermo, dando alla cittadinanza un’occasione imperdibile per vivere insieme l’adrenalina del match e tifare i nostri ragazzi in un’atmosfera carica di passione e speranza.

Porta con te la tua voce, la tua sciarpa e la tua passione. Forza Unione Rugby San Benedetto!