ROMA – Cade a Roma la Fi.fa. Security Unione Rugby San Benedetto, con il risultato di 22-12. I ragazzi del coach Lobrauco non riescono a dare continuità di risultati, dopo la prima storica vittoria in Serie A nello scorso turno.

I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 22-7, con la meta rossoblu firmata da Mirko Alesiani. Nella ripresa l’Unione ha ripreso campo e coraggio mettendo in difficoltà gli avversari, accorciando 22-12 con la meta di Federico Bordiglioni, che però non è bastata.

Il presidente Edoardo Spinozzi ha commentato così: “Lascia l’amaro in bocca non aver sfruttato una partita che era alla nostra portata per raggiungere la prima vittoria esterna in serie A. Siamo solo alla terza di campionato ed abbiamo il tempo per affinare i nostri meccanismi di gioco. La pausa per la nazionale ci aiuterà per migliorare ancora”.

La trasferta romana è stata anche l’occasione per un momento di condivisione tra i due club nel ricordo del mito di Pierluigi Camiscioni, pilastro che ha militato e reso grandi entrambe le società.