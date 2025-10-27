SAN BENEDETTO – Quella di ieri è una data che rimarrà nella storia della Fi.fa. Security Unione Rugby San Benedetto, poiché è arrivata la prima storica vittoria in Serie A.

Sul campo “Nelson Mandela” infatti, i ragazzi del coach Leandro Lobrauco, hanno superato con il risultato di 40-27 l’Amatori Napoli nell’esordio stagionale casalingo.

I rossoblu nella prima giornata erano usciti sconfitti dal campo della Paganica.

La vittoria è stata firmata da Bordigotti, Palavezzati, Nabalarua, Vaccari e Pellei, in un “Mandela” che ha risposto presente a questo appuntamento con tanto tifo e calore.