CUPRA MARITTIMA – La gara organizzata da Flipper Triathlon, in perfetta sinergia con il Comune di Cupra Marittima, sarà infatti valida come 3^ tappa del circuito Adriatic Series 2025, come prima tappa del prestigioso Circuito Triathlondella Federazione Italiana Triathlon e anche come Campionato Regionale di specialità.

Attesi triatleti da tutta Italia che si misureranno su percorsi sfidanti e perfettamente sicuri e chiusi al traffico, sulle distanze canoniche del triathlon olimpico: 1.500 metri di nuoto in mare, su giro unico; 37 chilometri di bici su 2 giri, con un dislivello totale di 200 metri; e infine, 10 chilometri di corsa, su 3 giri.

Iscrizioni aperte fino alla mezzanotte del 21 aprile, con diverse e importanti facilitazioni create da Flipper Triathlon per accogliere ancora più atleti al via:

– fino al 18 aprile, iscrizione agevolata a 60 euro;

– “Cupra en rose”, per tutte le donne costo dimezzato a 30 euro;

– per i giovani dal 2001 al 2005, ulteriore sconto, 25 euro;

– gli Junior, anni 2006 e 2007, gareggiano gratis!

Inoltre, fino al 18 aprile è attiva anche la “Combinata della Riviera”: ci si può iscrivere all’Inim Triathlon Olimpico Cupra Marittima e alla grand final Adriatic Series Triathlon Sprint di San Benedetto del Tronto del 12ottobre 2025 al prezzo speciale di soli 100 euro.

Per dare la possibilità a partecipanti e accompagnatori di vivere un intero fine settimana dedicato allo sport emalla scoperta del territorio, grazie alla partnership con la Palestra Sportime e con il patrocinio del comune di Cupra Marittima, nella giornata di sabato 26 aprile sono previste diverse altre attività:

– alle 9.00 la “Camminata della Dea” di 1 ora e mezza, con accompagnatore e visita a scavi archeologici e Borgo Antico;

– alle 11.00 una lezione “base” di Group Cycling, aperta gratuitamente a tutti gli atleti iscritti alla gara di triathlon (accompagnatori 5€);

– infine, nel pomeriggio due “Ride” GC (con obbligo di prenotazione e tesseramento ICYFF 2025).

Conferenza stampa di presentazione

Nella mattinata di mercoledì 16 aprile, presso il Comune di Cupra Marittima, è stato presentato l’evento, di seguito le dichiarazioni.

«Per noi è importante continuare a investire su questo tipo di manifestazioni perché significa anticipare la stagione estiva. Quest’anno si può approfittare del ponte del 25 aprile e del primo maggio per dare l’opportunità agli atleti e alle loro famiglie di conoscere Cupra e apprezzarla, unendo lo sport alla valorizzazione del territorio. Siamo felici di poter ospitare per il quarto anno questa manifestazione e del fatto che la Inim Electronics sia title sponsor: voglio ringraziare questa azienda per aver creduto nella sensibilizzazione dell’attività sportiva accanto alla valorizzazione del territorio. Quest’anno sono stati inoltre aggiunti eventi collaterali per valorizzare ancor più questo appuntamento e per fare in modo che, oltre all’attività agonistica, ci siano iniziative per chi si avvicina per la prima volta allo sport, attraverso l’opportunità di provare un’attività sportiva.»

Alessio Piersimoni, Sindaco di Cupra Marittima Aggiungono i consiglieri Donatella Giudici e Remo Lelli, che hanno seguito l’organizzazione della manifestazione: «Siamo pronti ad accogliere un evento che valorizza il territorio e vede la collaborazione degli operatori turistici, che offriranno pacchetti per gli alloggi e il ristoro. Siamo felici di poter proporre un evento sempre più grande e che coinvolge l’intera città».

«Nelle precedenti edizioni, Cupra Marittima ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per meritare una gara importante, inserita nel Circuito Triathlon della FITri. Arriveranno gli attuali migliori atleti italiani e siamo sicuri che lo spettacolo sarà assicurato. La gara sarà anche valida come Campionato Regionale di specialità e la Flipper Triathlon metterà in campo il massimo impegno per non deludere le aspettative.», Raffaele Avigliano, Presidente Flipper Triathlon.

Flipper Triathlon ringrazia le istituzioni per il fondamentale sostegno, a partire dal Comune di Cupra Marittima, il Sindaco Alessio Piersimoni e il Consigliere Comunale con Delega allo Sport Remo Lelli e poi ancora la Regione Marche e i comuni di Ripatransone e Carassai; il title sponsor INIM e gli sponsor Pasta Ercoli e Arena; le associazioni del territorio, Lega Navale di Cupra Marittima, Catapoint, Scuola Italiana Cani da salvataggio – Sezione Adriatica, PRO Loco Cupra Marittima; le attività locali Palestra Sportime, Kayak Sea Spirit Association, Carlitos Bike, Pomorilla; un ulteriore ringraziamento per la disponibilità fornita al Comune di Montefiore dell’Aso, al Comune di Massignano, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alla Guardia Costiera.

PROGRAMMA

LOCATION: Cupra Marittima – Nuova location Segreteria gara in VIA TOMMASO DA MARANO presso la Lega Navale di Cupra Marittima.

Giovedì 24 aprile 2025

16.00 – 19.00: consegna pacchi gara

19.00: briefing

Venerdì 25 aprile 2025

08.00 – 09.30: consegna pacchi gara

08.30 – 09.45: apertura zona cambio

10.00: PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO CUPRA MARITTIMA DONNE

10.15: PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO CUPRA MARITTIMA UOMINI

12.45: Pasta party

13.30: Premiazioni

Sabato 26 aprile 2025

08.45: ritrovo presso Parco Padre Martelli in Via Tommaso da Marano

09.00: partenza per la “Camminata della Dea” (durata circa 1 ora e mezza con accompagnatore e visita a

scavi archeologici e Borgo Antico)

11.00: lezione “base” di Group Cycling (aperta gratuitamente a tutti gli atleti iscritti alla gara di Triathlon,

accompagnatori 5€)

15.00: Ride 1 Donatella Giudici GC Regional Team

16.00: Ride 2 Luciano Lombardi GC National Team