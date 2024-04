CUPRA MARITTIMA – La gara, a cui hanno preso parte 200 triatleti provenienti da tutta Italia, è partita alle 10 in punto con i 1.500 metri di nuoto, a cui sono seguiti 40K di bici e infine 10K di corsa.

Alla prova femminile ha partecipato anche la probabile olimpica Verena Steinhauser, portacolori delle Fiamme Oro: l’azzurra è uscita dall’acqua insieme ad Alessia Righetti, poi è andata via in solitaria e ha vinto con un vantaggio di quasi 10 minuti.

Per lei un ottimo banco di prova dopo diverse settimane di allenamento in altura, in previsione dei prossimi appuntamenti internazionali.

Al secondo posto si è piazzata Righetti (TD Rimini), già vincitrice nella prima tappa di Adriatic Series, il duathlon di Tolentino, mentre a completare il podio ci ha pensato Elisa Monacchini (K3 Cremona).

Nella prova maschile, i portacolori del Raschiani Triathlon Nicolò Astori ed Elia Zenobi sono usciti insieme dall’acqua, con Zenobi poi costretto a fermarsi per un problema al ginocchio.

Nella frazione bike, è stato Matteo Rinaldi (Overcome) a riuscire a rientrare e a lavorare bene con Astori e la coppia è arrivata in T2 con un vantaggio rassicurante sui diretti inseguitori.

Nei 10K, il già campione del mondo Junior di duathlon Astori prendeva subito il largo e non lasciava scampo ai suoi avversari, andando a vincere in solitaria con oltre 2 minuti su Rinaldi, mentre al terzo posto risaliva Filippo Trevisani (CUS Pro Patria Milano) che relegava al quarto posto Daniel Casadei (K3 Cremona).

L’evento è stato apprezzato da tutti i partecipanti e ha confermato una volta di più la capacità di Flipper Triathlon di creare legami solidi con il territorio e di valorizzarlo grazie alla qualità dei servizi per gli atleti che è in grado di garantire.

Una sinergia vincente quella con Cupra Marittima, grazie alla volontà del territorio e ai tanti partner e associazioni locali che hanno voluto dare il loro contributo.

Tutto questo a testimonianza dell’efficacia dello strumento del turismo sportivo per destagionalizzare e dare la possibilità di godere delle bellezze del territorio non solo in “alta stagione”.