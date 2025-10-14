SAN BENEDETTO – L’evento è andato in scena sabato 11 e domenica 12 ottobre, con tre gare in programma: la Grand Final IPS (Italian Paratriathlon Series), la Grand Final Adriatic Series Triathlon Sprint e la Paratriathlon Mixed Relay.

Nel pomeriggio di sabato è andata in scena la tappa finale dell’IPS su distanza sprint, con 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, con una più che buona partecipazione.

Nella mattinata del giorno successivo ancora in scena il Paratriathlon, con la gara Mixed Relay, vinta dal terzetto Suarato, Bartoloni e Gabrielli con il tempo totale di 1:26:52.

Alle 10:30 è infine partita Grand Final Adriatic Series, la 10^ e ultima tappa di un esaltante circuito che ha regalato giornate di sport indimenticabili. Quella di San Benedetto è stata dunque la finale, con 200 atleti allineati e pronti a sfidarsi. Per quanto riguarda la prova femminile, vittoria della giovane portacolori del Cesena Triathlon Lia Perticari, mentre nella gara maschile, grande vittoria in solitaria di Nicolò Sancisi della Dinamo Triathlon Pesaro.

Raffaele Avigliano, presidente della Flipper Triathlon, società organizzatrice dell’evento, si è espresso così:” È stato un lungo weekend di sport e di festa con un grande impegno del nostro Team, supportato dalle istituzioni locali e soprattutto dalle altre realtà sportive della città. Il nostro obiettivo è quello di far vivere eventi di questa importanza a tutto il territorio e non solo agli addetti ai lavori. Quando poi ci si immerge nel mondo Paralimpico se ne esce sempre più arricchiti grazie alla straordinaria energia positiva che solo certi Atleti sanno regalare”.

Cinzia Campanelli, assessore allo sport, politiche per il turismo e politiche giovanili di San Benedetto del Tronto, ha replicato così:” Accogliere ogni anno l’Adriatic Series è per San Benedetto motivo di grande orgoglio: significa valorizzare la nostra città come luogo ideale per lo sport, capace di offrire strutture, servizi e soprattutto un ambiente naturale unico, capace di rispondere perfettamente alle necessità di una disciplina come il triathlon, per nulla facile da accontentare. Il triathlon incarna perfettamente i valori che l’Amministrazione ha fatto propri e che desidera promuovere come qualità fondamentale di ogni cittadino e di ciascun individuo. Gli organizzatori dell’Adriatic Series ogni anno riportano questi meravigliosi appuntamenti nel territorio sambenedettese, offrendo uno spettacolo ad alto contenuto adrenalinico alla nostra comunità e valorizzano il territorio portando atleti e appassionati da tutta Italia, creando così uno spazio mediatico tramite cui veicolare le bellezze di San Benedetto e farle conoscere al grande pubblico”.