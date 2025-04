FERMO – Nei giorni scorsi al terminal degli autobus a Fermo, gli agenti di Polizia hanno intercettato e segnalato un giovane di origini tunisine.

Vedendo avvicinarsi i poliziotti, infatti, il suddetto ha prima tentato di nascondere la droga, precisamente hashish, in bocca, poi, alla richiesta di sputarla, l’ha lanciata su di una pensilina. Gli agenti hanno recuperato la sostanza, trattasi di 4 grammi di hashish, e ad ulteriori approfonditi controlli hanno scoperto che il ragazzo risultava irregolare sul territorio, non essendo in possesso del permesso di soggiorno.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, è stato invitato a presentarsi in Questura per regolarizzare la propria posizione, ma al termine degli accertamenti non gli è stato rilasciato il permesso di soggiorno poiché non in possesso dei presupposti necessari.

Il ragazzo dovrà ora lasciare autonomamente l’Italia o si ricorrerà alla procedura di accompagnamento alla frontiera.