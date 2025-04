SAN BENEDETTO – Si è svolto nella mattinata di martedì 8 aprile a San Benedetto l’incontro “A scuola di non violenza”, dedicato alla sensibilizzazione dei giovani alla cultura della non violenza e alla sicurezza. organizzato dal Club Soroptimist di Ascoli Piceno, dall’I.I.S. “Augusto Capriotti” e dal locale Commissariato della Polizia di Stato.

All’incontro con i numerosi ragazzi e ragazze è intervenuto anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, che ha ricordato l’importanza della lotta contro la cultura della violenza in ogni ambito,

sottolineando l’importanza di cercare, in ogni situazione, una soluzione alternativa ad essa, in favore del dialogo e del rispetto e di sottrarsi a situazioni potenzialmente a rischio nei casi in cui non ci siano alternative.

Presente anche il dirigente del Commissariato di San Benedetto, Andrea Crucianelli, che, invece, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di non farsi trascinare dall’orgoglio in situazioni pericolose e di evitare i conflitti in qualsiasi modo, specialmente con sconosciuti di cui non è possibile prevedere la reazione.