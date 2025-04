MONTEPRANDONE – È stato presentato domenica 6 aprile il nuovo pickup della Protezione Civile Comunale di Monteprandone, un mezzo fondamentale per garantire interventi tempestivi e sicuri durante le emergenze sul nostro territorio.

Questo nuovo veicolo, cofinanziato grazie al Bando della Regione Marche e al Comune di Monteprandone, è stato equipaggiato con attrezzature specifiche come radio, lampeggianti, faro cercapersona, verricello, rendendolo pronto a supportare le operazioni della Protezione Civile in caso di necessità.

Il Comune di Monteprandone ha partecipato al bando regionale (D.lgs 1/2018 – L.R. 32/2001), ottenendo un contributo che ha permesso di sostenere parte della spesa per l’acquisto del veicolo marca DR, modello PK8 2.0 TD 4X4. Questo investimento rappresenta un ulteriore passo verso il miglioramento dei servizi di protezione civile sul nostro territorio.

Il Sindaco Sergio Loggi e il Consigliere Domenico Piunti, con delega alla Sicurezza, hanno espresso un grande ringraziamento alla Protezione Civile Comunale, ai dipendenti comunali e agli uffici che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante progetto, rafforzando così la sicurezza di tutti i cittadini.

Il Sindaco Sergio Loggi afferma: “Il nuovo pickup per la Protezione Civile è un altro importante passo per garantire la sicurezza del nostro territorio. Il nostro impegno per la sicurezza continua.”

Il Consigliere Domenico Piunti aggiunge: “Con l’acquisizione di questo nuovo mezzo, la Protezione Civile di Monteprandone è pronta a rispondere ancora più velocemente ed efficacemente alle emergenze. Un grazie particolare va ai nostri volontari, che ogni giorno con dedizione e sacrificio supportano il nostro lavoro.”