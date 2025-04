AGROPOLI – Fine settimana all’insegna dell’impegno agonistico, quello dei giovani velisti del Circolo Nautico Sambenedettese, quello tra il 4 e il 6 aprile.

Giorgio Nibbi ha partecipato alla Prima Selezione Optimist che si è svolta a Ravenna, ospitata dal Circolo Velico Ravennate, in condizioni di vento leggero e corrente. Giorgio Nibbi ha concluso le quattro prove, su nove, che si sono disputate ed è in piena corsa per raggiungere l’obiettivo della qualificazione, nella seconda selezione di Agropoli, che si terrà a fine aprile.

Proprio ad Agropoli, si è disputata la seconda tappa del Circuito Italia Cup della classe Ilca, e i giovani velisti del Cns si sono messi alla prova con determinazione e grinta, in condizioni di vento leggero e instabile.

Stefano Pagano ha chiuso 54° nella flotta Gold (che raccoglie i migliori 64 su quasi 130 partecipanti in Ilca4) e Mattia Neroni ha conquistato un ottimo 8° posto nella flotta Silver. Per la categoria Ilca7, a rappresentare il Cns c’era Arnaldo Maria Parere, sempre presente con impegno e passione.