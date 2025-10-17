TRIESTE – Si è svolta l’edizione 2025 della Barcolana 57, la regata più affollata del mondo, alla quale hanno partecipato 1865 imbarcazioni. Di tutte queste, 5 erano del Circolo Nautico Sambenedettese: Adrenalina, armatore Bruno Bucciarelli; Veleno III, armatore John Chiacchiera / So Tutto di Te; Niente Paura, armatore Gabriele Ferretti; La Luna nel Cassetto, armatore Nazzareno Marcuzzi e Hyperion, armatore Stefano Evangelisti.

Il presidente del CNS Igor Baiocchi ha dichiarato:” Partecipare alla Barcolana è sempre un’emozione unica. Quest’anno portare cinque barche a Trieste è stato per noi un segnale forte: vogliamo esserci, crescere e far sentire la voce del nostro territorio velico anche presidiando iniziative prestigiose e storiche come quella di Trieste. Vorrei ricordare la storia di “Veleno”, che partecipa alla Barcolana dal 2009, da quando morì il padre di Andrea Patacca, Gilberto. Nel 2021, l’improvvisa scomparsa di Andrea ha segnato l’equipaggio, che però ha deciso di continuare a regatare per onorarne la memoria”.

La competizione è stata vinta da Arca SGR in 1 ora, 43 minuti e 42 secondi, seguita da Marta 07 e Prosecco DOC. Per quanto riguarda le imbarcazioni del CNS, Adrenalina è arrivata prima nella Categoria 1 Classe “Crociera” e Veleno III primeggia nella Categoria 6 Classe “Crociera”. Nella classifica generale, su 1865 imbarcazioni, Adrenalina è 38a, Veleno 228a, Niente Paura 386a, La Luna nel Cassetto 495a e Hyperion 1216a.