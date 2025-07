SAN BENEDETTO – Prosegue la 44ª edizione della rassegna “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione “I Luoghi della Scrittura” e della libreria “Libri ed Eventi”, con il patrocinio del comune di San Benedetto, il contributo di BPER Banca e Inim, e la collaborazione dell’associazione Pelasgo, del Circolo dei Sambenedettesi, del Club degli incorreggibili ottimisti, della società Tokedo e della cooperativa La Fabbrica dei Fiori.

Il nuovo appuntamento sarà sabato 19 luglio, alle ore 21,30, presso il Circolo Nautico Sambenedettese, dove la scrittrice Rosa Matteucci presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “Cartagloria“ (Adelphi). Dialogherà con l’autrice Alessandra De Angelis.

Una delle autrici più apprezzate e originali della narrativa italiana contemporanea, capace di unire lirismo e comicità in un linguaggio inconfondibile, raffinato e mai accomodante, Rosa Matteucci è nata a Orvieto ed è laureata in scienze politiche a Roma. Ha esordito con “Lourdes“, romanzo che le ha subito valso il Premio Bagutta Opera Prima e il Grinzane Cavour Giovani Autori, segnando l’inizio di un percorso letterario costellato di riconoscimenti, traduzioni internazionali e unanimi apprezzamenti della critica. Tra le sue opere più acclamate ci sono “Libera la Karenina che è in te” (finalista al Premio Viareggio), “Cuore di mamma” (Premio Napoli e Grinzane Cavour) e “Tutta mio padre” (finalista al Premio Strega e vincitore del Premio Brancati).

Con “Cartagloria” Rosa Matteucci firma un romanzo che rappresenta un vertice di maturità artistica. Definita da Il Foglio come una “straordinaria scrittura, affilata e precisa fino al taglio”, l’opera esplora con toni grotteschi e lirici un percorso di formazione spirituale e umana, in cui la protagonista, segnata da un’ossessione infantile per la Prima Comunione, attraversa una parabola che tocca la perdita del padre, la ricerca di senso attraverso la spiritualità orientale e la riscoperta dei riti cattolici tradizionali, fino a una sorta di riconciliazione con il proprio passato. L’autrice stessa ha spiegato che il romanzo “attinge quasi tutto da esperienze reali” e rivendica la scelta di uno stile linguistico ricco, attento alla profondità dell’italiano, in controtendenza rispetto all’impoverimento lessicale contemporaneo. “L’ironia – conferma l’autrice – è stata per me una zattera per attraversare il tragico. Non si può guardare in faccia il dolore senza un filtro di comicità”. “Cartagloria” è un romanzo che parla di memoria, fede e resilienza, raccontando la fragilità e la forza dell’animo umano.